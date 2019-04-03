Son Dakika Haberleri: Belediye Personeline Eğitim

Belediye Personeline Eğitim

57 dakika önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliği ile belediye personellerine eğitim verildi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliği ile belediye personellerine eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan personellere yönelik eğitimlerde, önce teorik bilgiler aktarıldı. Daha sonra Yedikuyular Kayak Merkezine çıkan çalışanlar, 1,5 metre kar üzerinde uygulamalı eğitim aldı.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından verilen saha eğitimleri arasında, tesis kurma, arama-kurtarma teknikleri, çığ altında kurtarma, yer belirleme, karda yürüme, zirve ve heyelan tehlikesi bulunan yerlerin belirlenmesi ile hayatta kalma gibi konular yer aldı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı personellerine yönelik seminerlerde, meydana gelebilecek her türlü doğal ve insan kaynaklı afetler ile dağda, karda, mağarada, kanyonlarda, su altındaki arama-kurtarma faaliyetleri uygulamalı olarak öğretiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:09 Kaynak: AA

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