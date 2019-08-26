Belediye personeline eğitim

Elazığ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Kalite Yönetim Birimi ile Afet Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü işbirliğiyle kurum personeline 'Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Risklerden Korunma Yönetimi ve Farkındalık (KBRN) ile Şüpheli Posta' eğitimi verildi.

Elazığ Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğitim programında, AFAD İl Müdürlüğü uzmanlarınca katılımcılara, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif tehlikelerle karşılaşabilecekleri acil durumlar ve şüpheli posta tespiti halinde atılacak adımlar konusunda bilgilendirme sağlandı. Program sonunda eğitime katılan personele sertifika verildi.