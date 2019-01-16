Son Dakika Haberleri: Belediye Personeline Eğitim Semineri

Belediye Personeline Eğitim Semineri

2 saat önce

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline polis tarafından trafik kuralları, sokakta suç oluşturabilecek unsurlar, polis birimlerinin görevleri ile çeşitli konularda eğitim semineri verildi.

Belediye Personeline Eğitim Semineri, System.String[]
Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline polis tarafından trafik kuralları, sokakta suç oluşturabilecek unsurlar, polis birimlerinin görevleri ile çeşitli konularda eğitim semineri verildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri personelini trafik kuralları, sokakta suç oluşturabilecek unsurlar, polis birimlerinin görevleri hakkında bilgilendirdi. Temizlik işleri personelinin katıldığı eğitim seminerinde, emniyet kemerinin önemi, trafikte cep telefonu kullanımının kaza riskini nasıl artırdığı, trafikte yapılan yanlış davranışların nelere sebebiyet verebileceği üzerinde duruldu. Trafikte bireylerin üzerine düşen yükümlülükleri hem örnekler vererek hem de sunumlarla anlatan polis, suç ve suç unsuru oluşturabilecek konular hakkında da bilgi aktardı.

Eğitim seminerinde trafik kuralları ve suç unsurları oluşturabilecek konuların yanı sıra polis birimlerinin görevleri de detaylı olarak anlatıldı. Sahada çalışan belediye personellerinin bölgelerinde karşılaştıkları eksikleri ve sıkıntılı durumları fark eder etmez bunları emniyet güçlerine bildirmesi, suç ve suç unsuru oluşmadan önlem alınması gerektiği vurgulandı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki eğitim seminerine Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Alanay'da katıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Antalya, Kepez Belediyesi, Polis, Güncel
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