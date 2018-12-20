Belediye Personeline Eğitimde Özel İndirim
12 saat önce
Nilüfer Belediyesi'nin, Özel İzmir Yolu Tan Anadolu ve Fen Lisesi ile imzaladığı protokol kapsamında belediye personeli, yüzde 30 özel indirim imkanından faydalanacak.
Nilüfer Belediyesi'nin, Özel İzmir
Yolu Tan Anadolu ve Fen Lisesi ile imzaladığı protokol kapsamında belediye personeli, yüzde 30 özel indirim imkanından faydalanacak.
Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız ve okulun yöneticilerinden Öztürk Aydın
'ın imzaladığı protokolle birlikte belediye personelinin çocukları yüzde 30 indirim imkanından yararlanacak. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleştirilen indirim protokolü imza töreninde Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, maksatlarının belediye personelinin yaşamlarını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.
Özel İzmir Yolu Tan Anadolu ve Fen Lisesi yöneticisi Öztürk Aydın da böyle bir protokolün altına imza atmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
İndirim protokolü kapsamında Nilüfer Belediyesi çalışanları ve birinci derecede yakınlarına yüzde 30 indirim yapılacak. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:25 Kaynak: İHA
Herkes "İş Yok Diyor" Ama Onlar Günlük 200 Liraya Çalışacak İşçi Bulamıyor
İzmir'de Toplanan Vatandaşlar Fatih Portakal'ı Portakal Yiyerek Protesto Ettiler
DİSK ile KESK'ten Ek Zam ve Asgari Ücret Açıklaması
İbrahim Tatlıses, AK Parti'ye Üye Oldu