Son Dakika Haberleri: Belediye Personeline Eğitimde Özel İndirim

Belediye Personeline Eğitimde Özel İndirim

12 saat önce

Nilüfer Belediyesi'nin, Özel İzmir Yolu Tan Anadolu ve Fen Lisesi ile imzaladığı protokol kapsamında belediye personeli, yüzde 30 özel indirim imkanından faydalanacak.

Belediye Personeline Eğitimde Özel İndirim, System.String[]
Nilüfer Belediyesi'nin, Özel İzmir Yolu Tan Anadolu ve Fen Lisesi ile imzaladığı protokol kapsamında belediye personeli, yüzde 30 özel indirim imkanından faydalanacak.

Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız ve okulun yöneticilerinden Öztürk Aydın'ın imzaladığı protokolle birlikte belediye personelinin çocukları yüzde 30 indirim imkanından yararlanacak. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleştirilen indirim protokolü imza töreninde Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, maksatlarının belediye personelinin yaşamlarını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Özel İzmir Yolu Tan Anadolu ve Fen Lisesi yöneticisi Öztürk Aydın da böyle bir protokolün altına imza atmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İndirim protokolü kapsamında Nilüfer Belediyesi çalışanları ve birinci derecede yakınlarına yüzde 30 indirim yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:25 Kaynak: İHA

Aydın, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Herkes "İş Yok Diyor" Ama Onlar Günlük 200 Liraya Çalışacak İşçi Bulamıyor İzmir'de Toplanan Vatandaşlar Fatih Portakal'ı Portakal Yiyerek Protesto Ettiler

DİSK ile KESK'ten Ek Zam ve Asgari Ücret Açıklaması İbrahim Tatlıses, AK Parti'ye Üye Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:42:55. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Personeline Eğitimde Özel İndirim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]