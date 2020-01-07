Belediye personeline güvenli ve ekonomik sürüş eğitimi - Son Dakika

İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli şoförlere 'güvenli ve ekonomik sürüş teknikleri eğitimi' verildi.



Kurum içi eğitimler çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde şoför olarak hizmet veren personele yönelik 'güvenli ve ekonomik sürüş teknikleri' konulu seminer düzenlendi. Yeni alınan hizmet araçlarıyla birlikte şoförlere sürücü kabiliyetlerini arttırma ve araçlarda azami yakıt ekonomisi sağlanması maksadı ile eğitim verildi. İnegöl Belediyesi şantiyesinde yapılan eğitimlerde sürücülere nazari ve pratik eğitimler verildi. Daha bilinçli araç kullanımı, iyi bir sürüş için zihni hazırlık, ıslak ve kuru zeminde fren, devrilme, dikkat dağıtıcı davranışlardan kaçınma, ölü noktalar, araçlar hakkında teknik bilgilendirme, güç ve yakıt tüketimi gibi konularda bilgiler verildi. - BURSA