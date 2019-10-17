Belediye personeline hijyen eğitimi

Nizip İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Nizip Belediyesi tarafından belediye çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi toplantısı düzenledi.

Belediye toplantı salonunda düzenlenen eğitimde belediye personeline işyeri hijyeni ve kişisel hijyen konularında bilgiler verildi.

İş yerinde rutin temizliklerin dışında hastalıkların önlenmesi amaçlı tüm eşyaların ve çalışma materyallerinin hijyenik olarak nasıl temizlenmesi gerektiği konusunda yapılan bilgilendirmede özellikle çok sık tutulan kapı kolları ve musluk başlarının hijyenik temizlenmesi gerektiği, havalandırma ve özellikle solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmada el hijyenin önemi anlatıldı.