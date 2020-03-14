Belediye personeline idari izin - Son Dakika
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Belediye personeline idari izin

6 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, okulların korona virüs nedeniyle tatil edilmesinin hemen ardından idari izin kararını açıkladı.

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Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, okulların korona virüs nedeniyle tatil edilmesinin hemen ardından idari izin kararını açıkladı.


Milli Eğitim Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullarda 16 Mart itibariyle eğitime ara verildiğini açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından ülke genelinde çalışan ve çocuklarını bir yere bırakamayacak olan ebeveynler endişe yaşamaya başladı.


Başkan Atay dün yapmış olduğu açıklamada, "Değerli çalışma arkadaşlarım, korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinden dolayı 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerimiz idari izinli sayılacaktır" dedi.


Başkan Atay, ayrıca kronik hastalar, diyabet hastaları, kronik solunum yolu hastaları, bağışıklık sorunu olanlar ile birlikte 60 yaş üzeri olup belediye çalışan tüm personellerin 16 – 30 Mart tarihleri arasında idari izinli sayılacağını belirtti. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:43 Kaynak: İHA
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