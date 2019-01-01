Son Dakika Haberleri: Belediye Personeline İlk Yardım Eğitimi

Belediye Personeline İlk Yardım Eğitimi

23 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi personeline yönelik düzenlenen ilk yardım eğitimleri sürüyor.

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Tepebaşı Belediyesi personeline yönelik düzenlenen ilk yardım eğitimleri sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi personelinden oluşturulan acil durum ekiplerinin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelikleri uyarınca düzenlenen eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda personel için Kızılay Eskişehir Şubesi eğitmenleri Mine Kuzu, Ayşenur Halac ve Gülşah Gül tarafından verilen eğitimlerde; olay yeri yönetimi ve olay yerindeki ilk müdahale, temel yaşam desteği, suda boğulma ve kanamalı yaralanmalarda uygulanacak olan ilk yardım teknikleri konularında bilgiler verdi. Eğitimlere katılan personel, adlığı bilgilerin ardından modeller üzerinde ilk yardım tekniklerini uygulayarak pratik yapma şansı da buldu. Personel eğitim çalışmalarının ardından sertifika da alırken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının titizlikle devam edeceği bilgisini verdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:50 Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam
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