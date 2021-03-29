Belediye personeline iş güvenliği eğitimi - Son Dakika

Belediye personeline iş güvenliği eğitimi

29.03.2021 11:29
Belediye personeline iş güvenliği eğitimi, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, personele yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, personele yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi düzenledi. Pandemi tedbirleri altında gerçekleşen eğitimde Küçükçekmece Belediyesi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yakup Yıldız ve İşyeri Hekimi Muzaffer Varol çalışanlara önemli uyarılarda bulundu.

"ÜLKEMİZDE HER YIL 1000'DEN FAZLA ÇALIŞAN, İŞ KAZALARINDA HAYATINI KAYBEDİYOR"

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Çok Amaçlı Salon'da iki gün boyunca gerçekleştirilen eğitimlerde, iş güvenliği ve iş sağlığı hakkında geniş kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Planlanmamış ve beklenmeyen bir olay sonucunda yaralanmaya ve zarara neden olan durumun iş kazası olduğunu belirten İş Güvenliği Uzmanı Yıldız, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) verilerine göre, ülkemizde, her yıl 1000'den fazla çalışanın iş kazası sonucunda, hayatını kaybettiğini söyledi.

"AMACIMIZ İŞ KAZALARINI AZALTMAK VE ORTADAN KALDIRMAK"

İş güvenliği eğitiminin temel amacı 'İş kazalarının azaltılması ve ortadan kaldırılması, çalışanların bilgilendirilmesi, işyerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın temin edilmesi' olduğunu ifade eden İş Güvenliği Uzmanı, iş kazalarının yüzde 88'inin güvensiz davranışlar, yüzde 10'unun güvensiz koşullar, yüzde 2'sinin ise nedeni bilinmeyen sebepler dolayısıyla meydana geldiğini ifade etti.

İş güvenliği ile kaza olduktan sonra değil, kaza olasılıklarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmayı amaçladıklarını belirten Yıldız, "Bir anlık dalgınlık ömür boyu izlerini taşıyacağınız kazalara sebep olabilir. Çalışma esnasında yapılacak en küçük bir dikkatsizlik belki ciddi bir yaralanmaya ya da hayatınıza mal olacaktır.  20 yılda görülmeyen 20 saniyede başa gelebilir" diyerek çalışanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Küçükçekmece Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, çalışanların bilinç düzeylerini yükseltmeyi, bütün çalışanların dahil olacağı iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimini sağlamayı, bilgiye dayalı, teknik gelişime açık ve yenilenebilir bir sistemi oluşturmayı amaçlar diyen İş Güvenliği Uzmanı Yakup Yıldız, "Türkiye'nin en büyük ilçe belediyelerinden 36.5 km2 yüzölçümlü ve 792 bin 821 nüfuslu Küçükçekmece Belediyesi'nin "Geleceğe güvenle bakabilen, mutlu insanların, insanların mutlu yaşadığı bir ilçe olma' vizyonu doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği politikasını şekillendirmiştir. Çünkü her iş sağlığı ve güvenliği politikası bir vizyonun ürünüdür. Bu politika, iş sağlığı ve güvenliği meselesini uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen bir anlayışın ürünü olarak ele almaktadır."


Belediye personeline iş güvenliği eğitimi
Belediye personeline iş güvenliği eğitimi
Belediye personeline iş güvenliği eğitimi

Uluslararası Çalışma Örgütü, Küçükçekmece Belediyesi, Yakup Yıldız, İş Güvenliği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediye personeline iş güvenliği eğitimi - Son Dakika


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