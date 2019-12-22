Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika

Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

6 saat önce

Saray Belediyesi çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi verildi.

Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi, System.String[]

Saray Belediyesi çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi verildi.

İş güvenliği uzmanları tarafından belediye düğün salonunda gerçekleştirilen eğitimde, personelin mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görevlerine dair bilgilendirme yapılarak, çalışanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Bir yıl boyunca iş sağlığı ve güvenliği, işçi ve işverenin yasal hak ve sorumlulukları, acil durumlarda yapılması gerekenler, yangın güvenliği, iş güvenliği ekipmanların tanıtılması, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kaza, yaralanma, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması gibi konularda 12 saatlik periyodik eğitimler sonunda personele sertifika verilecek.

Saray Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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