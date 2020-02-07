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Belediye personeline "Kamuda Etik İlkeler" semineri verildi
6 saat önce
Karabük Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün hizmet içi eğitim programları kapsamında belediye personeline, "Kamuda Etik İlkeler" semineri verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:24 Kaynak: İHA
Karabük Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün hizmet içi eğitim programları kapsamında belediye personeline, "Kamuda Etik İlkeler" semineri verildi.
Karabük Belediyesi ve Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen seminerde Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehber Öğretmeni Cemal Sabırlı tarafından farklı birimlerde görev yapan belediye personeline 'Kamuda Etik İlkeleri' konusunda bilgiler verildi. - KARABÜK
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