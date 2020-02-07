Belediye personeline "Kamuda Etik İlkeler" semineri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye personeline 'Kamuda Etik İlkeler' semineri verildi - Son Dakika

Belediye personeline "Kamuda Etik İlkeler" semineri verildi

6 saat önce

Karabük Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün hizmet içi eğitim programları kapsamında belediye personeline, "Kamuda Etik İlkeler" semineri verildi.

Belediye personeline

Karabük Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün hizmet içi eğitim programları kapsamında belediye personeline, "Kamuda Etik İlkeler" semineri verildi.


Karabük Belediyesi ve Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen seminerde Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehber Öğretmeni Cemal Sabırlı tarafından farklı birimlerde görev yapan belediye personeline 'Kamuda Etik İlkeleri' konusunda bilgiler verildi. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda yangın! Çok sayıda patlama meydana geldi
Gaziosmanpaşa'da ambulansa yol vermeyen magandalar, sağlık ekiplerinin üzerine yürüdü KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Türkiye'ye bağlanmak korkunç Meclis üyesinden 'çocuklarım aç' diyerek kendini yakan Adem Yarıcı için tepki çeken yorum

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 23:46:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye personeline "Kamuda Etik İlkeler" semineri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]