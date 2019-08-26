Son Dakika Haberleri: Belediye personeline KBRN eğitimi
Son Dakika Güncel Haber

Belediye personeline KBRN eğitimi

1 saat önce

Elazığ Belediyesi personeline 'Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Risklerden Korunma Yönetimi ve Farkındalık (KBRN) ile Şüpheli Posta' eğitimi verildi.

Belediye personeline KBRN eğitimi, System.String[]

Elazığ Belediyesi personeline 'Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Risklerden Korunma Yönetimi ve Farkındalık (KBRN) ile Şüpheli Posta' eğitimi verildi.


Kentte belediye tarafından hizmet sunan personelin donanımlarının artırılması ile iş güvenliği ve çalışan sağlığının korunması noktasında verdiği hizmet içi eğitimlerinin sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü Kalite Yönetim Birimi ile Afet Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü işbirliğiyle kurum personeline KBRN ile Şüpheli Posta' eğitimi düzenlendi. Belediye Kültür Merkezinde yapılan eğitim programında, İl AFAD Müdürlüğü uzmanları tarafından katılımcılara, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif tehlikelerle karşılaşabilecekleri acil durumlar, şüpheli posta tespiti halinde atılacak adımlar konusunda bilgilendirme yapıldı.


Eğitim sonunda katılan personele sertifika verildi. - ELAZIĞ

Elazığ, Posta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da askeri birlikteki nükleer patlamada sızıntı oluştu!
Temelli-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası HDP ve CHP'den açıklama CHP ve HDP'den Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine araştırma önergesi Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Manolya Akman: Ölmek istemiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 16:14:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye personeline KBRN eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]