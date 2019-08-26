Belediye personeline KBRN eğitimi

Elazığ Belediyesi personeline 'Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Risklerden Korunma Yönetimi ve Farkındalık (KBRN) ile Şüpheli Posta' eğitimi verildi.



Kentte belediye tarafından hizmet sunan personelin donanımlarının artırılması ile iş güvenliği ve çalışan sağlığının korunması noktasında verdiği hizmet içi eğitimlerinin sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü Kalite Yönetim Birimi ile Afet Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü işbirliğiyle kurum personeline KBRN ile Şüpheli Posta' eğitimi düzenlendi. Belediye Kültür Merkezinde yapılan eğitim programında, İl AFAD Müdürlüğü uzmanları tarafından katılımcılara, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif tehlikelerle karşılaşabilecekleri acil durumlar, şüpheli posta tespiti halinde atılacak adımlar konusunda bilgilendirme yapıldı.



Eğitim sonunda katılan personele sertifika verildi. - ELAZIĞ