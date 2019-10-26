Son Dakika Haberleri: Belediye personeline "Kişisel gelişim ve motivasyon" konferansı
Son Dakika Güncel Belediye personeline 'Kişisel gelişim ve motivasyon' konferansı

Belediye personeline "Kişisel gelişim ve motivasyon" konferansı

58 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye personeline "Kişisel gelişim ve motivasyon" konulu konferans verildi.

Belediye personeline

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye personeline "Kişisel gelişim ve motivasyon" konulu konferans verildi.


İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda verilen konferansa konuşmacı olarak polis başmüfettişi ve 1. sınıf emniyet müdürü Ahmet Sula katıldı.


Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye personelinin motivasyonunu artırmak ve daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla bu tür organizasyonları önemsediğini ifade eti.


Ahmet Sula'nın dünyanın birçok yerinde sergi açan ve konferanslar veren sanatçı bir bürokrat olduğunu vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:

"Kendisini hem ilçemizdeki okullarda eğitim öğretim gören öğrencilere hem de belediye personelimize seminer vermesi için davet ettik. Kendisi bizleri kırmadı ve davetimizi kabul etti. Önce Sorgun'daki okulları gezerek öğrencilere 'Gençlik, Şuuru ve Öz güven' konulu konferanslar verdi. Sonra da İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda ilçemizde bulunan üniversite öğrencileri ile belediye personelimize ise 'Kişisel Gelişim ve Motivasyon' içerikli konferans verdi."

İlyas Arslan, Yozgat, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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