Belediye personeline korona virüs eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye personeline korona virüs eğitimi - Son Dakika

Belediye personeline korona virüs eğitimi

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi personeline korona virüsten korunmak hakkında eğitim veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, virüsün 60 yaş ve üzeri kişilerde ve özellikle erkekler üzerinde daha etkili olduğunu söyledi.

Belediye personeline korona virüs eğitimi, System.String[]

Nilüfer Belediyesi personeline korona virüsten korunmak hakkında eğitim veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, virüsün 60 yaş ve üzeri kişilerde ve özellikle erkekler üzerinde daha etkili olduğunu söyledi.


Yayılma hızı ve öldürücü etkisi ile Çin'in ardından 82 ülkede daha görülen korona virüsten korunma yolları hakkında eğitimler düzenlenmeye başlandı. eğitimlerden biri de Medicana Bursa Hastanesi iş birliği ile Nilüfer Belediyesi personeli için düzenlendi.


Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, Nilüfer Belediyesi personeli için korona virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirme semineri verdi. Prof. Dr. Reşit Mıstık, hastalığın damlacık enfeksiyonu ile solunum sistemine girdiğini belirtti, hasta kişilerden öksürme-aksırma veya ellerinden göz akı ve mukozalara hızla yayıldığına dikkat çekti. Normal grip hastası olan kişilerde grip virüsünün bir başka kişiye bulaşma oranı 1.2 iken korona virüste bu oranın 2.2 olduğuna dikkat çeken Mıstık, verilere göre özellikle 60 yaş üzeri kişilerde ölümcül etkinin yüksek olduğunu ve erkeklerin kadınlara göre 3'te 2 oranında virüsten daha fazla etkilendiğini söyledi.


Virüsten korunma yolları hakkında bilgi veren Mıstık, dış ortama 24 saate kadar yaşayabilen covid-19 virüsüne karşı ellerin 20 saniye boyunca ve sık sık yıkanması, yüzeylerle temas sonrası hiçbir şekilde yüze, ağza ve göze temas ettirilmemesi ve özellikle riskli kişilerin maske kullanması gerektiğini söyledi. Başta yaşlılar olmak üzere bağışıklık sistemi zayıf olanlar, çocuklar ve hamilelik döneminde olan kadınların yüksek risk altında olduğunu vurgulayan Mıstık, kalabalık mekanlar ve toplu taşımalarda mümkün olduğunca yakın temastan kaçınılması gerektiğini, virüs taşıyan damlacıkların özellikle 1 metre etki alanına sahip bulunduğunu kaydetti.


"2-14 gün kuluçka süresi içinde ateş, kuru öksürük ve solunum sıkıntıları ile kendini gösteren, aşısının bulunmasının birkaç yıl süreceği düşünülen virüse karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz. Bu salgının ne yazık ki destekleyici tedavi dışında şu anda bilinen özgül bir tedavisi yoktur" diyen Prof. Dr. Reşit Mıstık, yeterli sıvı alınması, protein, doğal sebze, tam tahıl, bakliyat, vitamin, mineral ve antioksidan içerikli gıdaların tüketilmesini tavsiye etti. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:14 Kaynak: İHA
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