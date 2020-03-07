Belediye personeline Korona virüs eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye personeline Korona virüs eğitimi - Son Dakika

Belediye personeline Korona virüs eğitimi

6 saat önce

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden Korona virüsü ile ilgili Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi iş yeri hekimi Ayhan Mert tarafından Çorlu Belediyesi personeline eğitim düzenlendi.

Belediye personeline Korona virüs eğitimi, System.String[]

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden Korona virüsü ile ilgili Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi iş yeri hekimi Ayhan Mert tarafından Çorlu Belediyesi personeline eğitim düzenlendi.


Çorlu Belediyesi çalışanlarına Korona virüsten korunma ve virüse karşı alınacak önlemler ile ilgili sağlık eğitimi verildi. Çorlu Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda düzenlenen ve iş yeri hekimi Ayhan Mert tarafından verilen eğitime belediye personeli yoğun katılım gösterdi. Hekim Ayhan Mert bulaşıcı virüslerin çeşitlerine ve tarihçesine değinerek tüm dünyada tehlike oluşturan Korona virüse karşı alınacak önlemleri anlattı.


"Bağışıklığımızı güçlendirmeliyiz"


Virüsün yaşlılar ve bağışıklığı düşük kişiler için büyük bir tehlike oluşturduğunu söyleyen Mert, kalabalık çalışma ortamlarının sık sık havalandırılması gerektiğinin altını çizdi. Ayhan Mert gerçekleştirdiği sunum esnasında şunları söyledi: "Öncelikle ellerimizi sık sık yıkamamız gerekiyor. Alışveriş merkezi gibi kalabalık ortamlardan uzak durmalı ve bağışıklığımızı güçlendirmeye çalışmalıyız."


Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiye Hizmet Binası, Zabıta Müdürlüğü Hizmet Binası, Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Hizmet Binası, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Hizmet Binası ve Çorlu Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olmak üzere üç gün boyunca verilen eğitimlerde belediye çalışanları Korona virüse karşı bilinçlendirildi. - TEKİRDAĞ

Çin Halk Cumhuriyeti, Çorlu Belediyesi, Wuhan, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

En trajik görüntü! Koronavirüs 60 yıllık çifti birbirinden ayırdı
Son Dakika: Çin'de koronavirüs hastalarının tutulduğu karantina oteli çöktü: 70 kişi enkaz altında kaldı İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 20:41:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye personeline Korona virüs eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]