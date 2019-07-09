Son Dakika Haberleri: Belediye personeline kurum içi eğitim semineri
Son Dakika Güncel Haber

Belediye personeline kurum içi eğitim semineri

1 saat önce

Manavgat Belediyesi'nin bütün hizmet birimlerine Sayıştay Onursal Daire Başkanı Abdurrahman Acar tarafından kurum içi eğitim semineri verildi.

Belediye personeline kurum içi eğitim semineri, System.String[]
Manavgat Belediyesi'nin bütün hizmet birimlerine Sayıştay Onursal Daire Başkanı Abdurrahman Acar tarafından kurum içi eğitim semineri verildi.

Manavgat Belediyesi, kent halkına bilinçli hizmet üretebilmek amacıyla 2 gün süren kurum içi eğitim seminerini Belediye Hizmet Binası'nda gerçekleştirdi. Bütün birimleri kapsayan hizmet eğitimi, Sayıştay Onursal Daire Başkanı Abdurrahman Acar tarafından verildi. Manavgat Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen kurum eğitiminde, Sayıştay Onursal Daire Başkanı Abdurrahman Acar, taşınır kayıt, taşınabilir mallar ve muhasebe konusunda sunum yaptı. Soru cevap şeklinde gerçekleşen seminerde, Manavgat Belediyesi çalışanları, kaliteli ve bilinçli hizmet üretebilmek amacıyla merak ettikleri soruları sordu. Başkan Şükrü Sözen, kent halkına kaliteli ve bilinçli hizmet üretmek adına düzenlenen eğitim seminerlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:55 Kaynak: İHA
Abdurrahman Acar, Sayıştay, Manavgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan trafik kazası geçirdi Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor! Şanlıurfalılar patent başvurusu yaptı Numan Kurtulmuş'tan "Ali Babacan" çıkışı: İsteyen, istediği partiyi kurabilir HDP, 2 yıl sonra RTÜK'e üye gönderecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:10:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye personeline kurum içi eğitim semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]