Belediye personeline maaş dopingi - Son Dakika

Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında 1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Sarıkurt, "Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ortada. Biz bu şartlara rağmen taşın altına elimizi koymaya gayret ettik. Yapılan sözleşme ile çalışanlarımız yüzde 85 ve yüzde 100 oranlarında sosyal denge tazminatı ödemesi alacaklar" dedi.



Çorlu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Sosyal Denge Sözleşmesi imza törenine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye Başkan Yardımcıları, Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Halil Sevil, Çorlu Belediyesi birim müdürleri ve personeli ile sendika temsilcileri ve görevlileri katıldı.



İmza töreni öncesinde konuşan Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Halil Sevil, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a sosyal denge sözleşmesinde personelin taleplerini göz önüne alarak yapılan iyileştirme için teşekkür etti. Sevil, "Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt ve ekibine çalışanlarımız lehine yaptıkları artış için teşekkür ederiz. Çorlu Belediyesi geçtiğimiz yıl da bu sözleşme rakamlarını yüksek oranda belirlemiş ve üyelerimizi memnun etmişlerdi. Sözleşme kapsamında üyelerimiz bulundukları kadrolara göre yüzde 85 ve yüzde 100 oranlarında sosyal denge tazminatı almaya hak kazandılar. Personelimizin maaş artış talebini geri çevirmedikleri için Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt'a biz kez daha teşekkür ediyor ve sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



"Çalışanlarımızı önemsiyoruz"



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt imzalanan sözleşme ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ortada. Bu şartlara rağmen Çorlu Belediyesi olarak taşın altına elimizi koymaya gayret ettik ve sosyal denge tazminatlarında da iyileştirmeler gerçekleştirerek bu konudaki ayrımı ve farkları büyük oranda ortadan kaldırdık. Memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personelimizi kapsayan bu toplu sözleşme ile emekçilerimizin ekonomik şartlarına bir nebze dahi olsa katkı sunmuş olmaktan dolayı mutluyum. Bu siz değerli çalışanlarımızın alın terinin karşılığı. Sizlerin ailelerinizle birlikte huzurlu ve mutlu yaşam sürmelerini önemsiyoruz. Sizlerle birlikte Çorlu'muza en iyi hizmeti sunmak için hep birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Siz değerli çalışanlarımızın sundukları hizmet, başarının ilk anahtarıdır. Ekip ruhuyla çalışarak Çorlu'muz için en güzelini üretmeye ve inşa etmeye devam edecek, aldığımız kararlar ile şehrimizde yaşayan değerli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Attığımız imzaların başta siz değerli emekçilerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen (Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası) arasında 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Halil Sevil arasında imza altına alındı. - TEKİRDAĞ