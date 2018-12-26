Son Dakika Haberleri: Belediye Personeline Özel Sağlık İndirimi

Belediye Personeline Özel Sağlık İndirimi

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi, Doruk Sağlık Grubu ile indirim protokolü imzaladı.

Belediye Personeline Özel Sağlık İndirimi, System.String[]
Nilüfer Belediyesi, Doruk Sağlık Grubu ile indirim protokolü imzaladı. Protokolle belediye çalışanları, yüzde 10 ile 30 arasında değişen indirimlerden faydalanabilecek.

Çalışanlarının indirimden faydalanabilmesi için sağlıktan gıdaya, eğitimden spora farklı sektörlerdeki kurumlarla anlaşmalar yapan Nilüfer Belediyesi, son olarak Doruk Sağlık Grubu ile indirim protokolü imzaladı. Halk Evi'nde gerçekleştirilen protokol, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız ve Doruk Sağlık Grubu adına Abdürrahim Solmaz tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, belediye personeli ve birinci derece yakınlarına muayene ücretlerinde yüzde 15, yapılan tetkiklerde yüzde 30 ve yatarak tedavilerde ameliyat ve doğum dahil olmak üzere yüzde 10 indirim uygulanacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:22 Kaynak: İHA

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