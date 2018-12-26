Belediye Personeline Özel Sağlık İndirimi
1 saat önce
Nilüfer Belediyesi, Doruk Sağlık Grubu ile indirim protokolü imzaladı.
Nilüfer Belediyesi, Doruk Sağlık Grubu ile indirim protokolü imzaladı. Protokolle belediye çalışanları, yüzde 10 ile 30 arasında değişen indirimlerden faydalanabilecek.
Çalışanlarının indirimden faydalanabilmesi için sağlıktan gıdaya, eğitimden spora farklı sektörlerdeki kurumlarla anlaşmalar yapan Nilüfer Belediyesi, son olarak Doruk Sağlık Grubu ile indirim protokolü imzaladı. Halk Evi'nde gerçekleştirilen protokol, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız ve Doruk Sağlık Grubu adına Abdürrahim Solmaz
tarafından imzalandı.
Protokol kapsamında, belediye personeli ve birinci derece yakınlarına muayene ücretlerinde yüzde 15, yapılan tetkiklerde yüzde 30 ve yatarak tedavilerde ameliyat ve doğum dahil olmak üzere yüzde 10 indirim uygulanacak. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:22 Kaynak: İHA
Bahçeli, Hulusi Akar'a Arşivinden Çıkardığı Fotoğrafla Destek Verdi
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, CHP'li Özgür Özel Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Hande Yener'in Avukatı Taciz Davasından Çıkan Kararı Kabul Etmeyince Hakim Tepki Gösterdi
Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi