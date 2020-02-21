Belediye personeline sigarayı bırakma semineri düzenlendi - Son Dakika
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Belediye personeline sigarayı bırakma semineri düzenlendi

6 saat önce

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile özel bir hastanenin işbirliğinde belediye personeline "Sigaranın Zararları ve Bırakma Teknikleri" konusunda seminer verildi.

Belediye personeline sigarayı bırakma semineri düzenlendi, System.String[]

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile özel bir hastanenin işbirliğinde belediye personeline "Sigaranın Zararları ve Bırakma Teknikleri" konusunda seminer verildi.


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile özel bir hastanenin işbirliğinde belediye personeline "Sigaranın Zararları ve Bırakma Teknikleri" konusunda Göğüs Hastalıkları Uzmanı Tuğba Aşlı Önyılmaz tarafından seminer verildi. Seminerde Önyılmaz "Sigaranın zararları saymakla bitmiyor. Her yıl milyonlarca insan sigara nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor ya da daha da kötüsü hayatını kaybediyor. Sigara kullanımı, özellikle gençler ve kadınlar arasında çok büyük bir artış gösteriyor. Siz de hayatınızla ilgili olumlu bir adım atarak kendiniz ve sevdikleriniz için bir karar alın ve sigarayı bırakın" ifadelerini kullandı.


Bırakmış kişileri dinleyin


Sigarayı bırakmayı kolaylaştıran yöntemleri anlatan Önyılmaz "Bırakmak için bir gün seçin ve o güne sadık kalın. Daha önce sigarayı bırakmış olan kişilerle konuşun ve deneyimlerini paylaşın. Ailenizden, arkadaşlarınızdan ve iş yerinizden destek alın. Gerektiğinde doktorunuza danışarak ondan yardım alın. Düzenli egzersiz veya her gün 20-30 dakikalık hafif tempolu yürüyüşler yapın. Meditasyon veya yoga gibi dinlendirici yöntemlerden yararlanın" şeklinde konuştu. Düzenlenen seminer karşılıklı soru cevap şeklinde son buldu. - KOCAELİ

Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:43 Kaynak: İHA
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