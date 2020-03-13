Belediye personeline sosyal hayatta ve iş hayatında iletişim kursu - Son Dakika

Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam Belediye personeline sosyal hayatta ve iş hayatında iletişim kursu verildi.



Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın talimat ile Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, belediye personeline yönelik kurs düzenledi.

Kursa katılan 300 personele sertifika verildi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen kursların amacının vatandaşlarla iletişimi güçlendirmek olduğunu belirtti.