Son Dakika Haberleri: Belediye Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi Sertifikası

Belediye Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi Sertifikası

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri gereğince belediye personeline uygulamalı ilk yardım eğitimi verdi.

Belediye Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi Sertifikası, System.String[]

Yatırım projelerinin yanı sıra geliştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren Osmangazi Belediyesi, iş yerlerinde bulundurulması zorunlu olan ilk yardımcı personelin yetiştirilmesi adına belediye personeline ilk yardım eğitimi verdi. ABC İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlerde, belediye personeline genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, kanamalar, şeker koması, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ile yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı. Eğitmenler Özgül Salih Çeçener, Nilgün Bir ve Ömer Kılış eşliğinde pratik bilgilerin yanı sıra cansız mankenler üzerinde uygulamaların da yaptırılması personelin derse etkin katılımını sağladı.

İlk yardım eğitiminin insan hayatı için büyük önem taşıdığını ifade eden eğitmen Özgül Salih Çeçener, "Bir ay boyunca devam edecek temel ilk yardım eğitimlerimizden 200 personel yararlanacak. Eğitimi tamamlayan personeller, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen sınava girerek sertifika almaya hak kazanacak. İlk yardım eğitimi hayatımızın ehliyetidir. Bu konuda hassasiyet gösteren Osmangazi Belediyesi'ni kutluyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:42 Kaynak: Bültenler

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