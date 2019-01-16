Son Dakika Haberleri: Belediye Personeline Trafik Eğitimi Verildi

Belediye Personeline Trafik Eğitimi Verildi

2 saat önce

Kepsut İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polisler, Kepsut Belediyesinin yollarda çalışan şoför ve işçilerine trafik kuralları konulu eğitim verdi.

Belediye Personeline Trafik Eğitimi Verildi, System.String[]
Kepsut İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polisler, Kepsut Belediyesinin yollarda çalışan şoför ve işçilerine trafik kuralları konulu eğitim verdi.

Kepsut Belediyesinde görev yapmakta olan şoförlerin katılımı ile gerçekleştirilen eğitimde trafik kuralları ve trafik eğitimi verildi. Trafik eğitim seminerinde belediye personeline görevli polis memurları hafriyat taşıyan şoförlerin yola hafriyat dökmemeleri için alacakları önlemler, yol kenarında çalışan personelin görünür yansıtıcı yelek giymeleri, yollarda çalışırken karşıdan karşıya geçmeler de önlem alarak, dikkatli geçmeleri ve araç içinde seyahat ederken emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı.

Kepsut Belediye Başkanlığı ve Kepsut İlçe Emniyet Amirliğinin ortaklaşa düzenlediği trafik konulu semineri Polis memurları A.Haydar Kurt ve Birol Ercan tarafından verildi. Trafik seminerine yaklaşık 50 belediye bünyesinde çalışanlar ile araç şoförlerinin katılımı ile verildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:40 Kaynak: İHA

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