Belediye personeline ücretsiz traş - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde erkek kuaförlere ultraviyole ışınlı sterilize makineleri dağıtılması üzerine ilçede beberlik yapan Osman Keskin, Cumartesi günü tüm gün belediye çalışanlarını bedava traş edeceğini açıkladı.



Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a tüm berberler adına teşekkür ettiğini belirten Osman Keskin, "Bizlerin ve halkımızın sağlığını düşünerek bu çalışmaları gerçekleştiren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu Cumartesi belediyeden işletmemize gelecek tüm personelimize ücretsiz tıraş hizmeti vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu tamamen gönlümüzden kopan bir hizmettir. Tüm belediye çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA