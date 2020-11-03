Belediye personeline 'ulaşım modelleme simülasyonu eğitimi' verildi - Son Dakika

Belediye personeline 'ulaşım modelleme simülasyonu eğitimi' verildi

03.11.2020 13:00
Belediye personeline 'ulaşım modelleme simülasyonu eğitimi' verildi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan alanında uzman personele, 'Mikro ve makro ölçekli ulaşım modelleme simülasyonu eğitimi' verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan alanında uzman personele, 'Mikro ve makro ölçekli ulaşım modelleme simülasyonu eğitimi' verildi. Eğitimi tamamlayan çalışanlara sertifikaları Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu tarafından verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın '2019 Yılı Teknik Destek Programı' kapsamında 30 bin TL teknik destek hibesi için Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan ulaştırma mühendisleri Mehmet Alim Umut Ağca ve Buse Ağca tarafından, 'Mikro ve makro ölçekli ulaşım modelleme simülasyonu eğitimi' projesi yazıldı. Büyükşehir Belediyesi bu projeyle hibe desteği almaya hak kazandı.

Bu kapsamda 12 belediye personeli, VISUM, VISSIM ve VISTRO yazılımlarını kullanabilmek adına gerekli eğitimleri aldı. İnşaat, ulaştırma, harita, elektrik elektronik, elektronik ve bilgisayar mühendislerinin katıldığı eğitimler 8 gün sürdü.

"Böyle güzel projelerin hatasız bir şekilde hayata geçmesi adına alınan bu eğitim Mersin'e yararlı olacak"

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın vermiş olduğu destek eğitimleri ile ilgili müracaatta bulunduklarını ve yaklaşık 30 bin TL maliyetli bu eğitimin kabul edildiğini belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım alanında yapacağımız projelerin, uygulama projelerinin çalışma esnasında herhangi bir hata vermemesi adına yapım aşamasındaki projelerimiz çok önemliydi. Sıfır hatayla işe başlıyorduk. Eğitimin amacı buydu. Proje eğitimi 8 gün sürdü. 12 personelimiz bu eğitimi başarıyla tamamladı ve Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan da sertifikalarını almaya hak kazandı. Mühendis arkadaşlarımıza almış oldukları sertifikaları vermenin heyecanını yaşıyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Böyle güzel projelerin hatasız bir şekilde hayata geçmesi adına alınan bu eğitimin Mersin'e yararlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı hizmet kalitesini artırıyor

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın hizmet kalitesinin arttırılması, trafikte yaşanan sorunların çözülmesi ve ulaşım konusunda yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, VISUM, VISSIM ve VISTRO yazılımı eğitimleriyle hizmetlerin daha verimli şekilde verilmesine olanak sağlıyor.

VISUM (Ulaşım Stratejisi ve Modelleme) yazılımı, ağ ve talep modellemesi, beklenen trafik akımının analizi, toplu taşıma servislerinin planlaması, ulaşım stratejilerinin ve çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılıyor.

VISSIM (Mikro Ölçekli Trafik Simülasyon) yazılımı, özel araç trafiği, lojistik hizmetler, toplu taşıma, yayalar ve bisiklet sürücüleri gibi tüm yol kullanıcılarını ve bunların etkileşimlerini tek bir modelde birleştiren mikro ölçekli simülasyonu oluşturuyor.

VISTRO (Trafik Etki Analizi ve Sinyal Süre Optimizasyonu) yazılımı ise kavşak hizmet düzeyini belirleme, sinyal süre optimizasyonu, trafik etki analizi, çoklu senaryoları yönetme ve kapsamlı raporlar oluşturma kabiliyetlerine sahip durumda bulunuyor. - MERSİN

Belediye personeline 'ulaşım modelleme simülasyonu eğitimi' verildi
Belediye personeline 'ulaşım modelleme simülasyonu eğitimi' verildi
Belediye personeline 'ulaşım modelleme simülasyonu eğitimi' verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye personeline 'ulaşım modelleme simülasyonu eğitimi' verildi - Son Dakika


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