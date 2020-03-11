Belediye personeline uyuşturucu semineri - Son Dakika

Belediye personeline uyuşturucu semineri
6 saat önce
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi personeli, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgilendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:08 Kaynak: İHA
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi personeli, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgilendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Narkorehber Projesi' kapsamında, Akdeniz Belediyesi personellerine madde bağımlılığı ile mücadele ve arzın önlenmesi konularında seminer verilirken, bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı hazırlanan el broşürleri dağıtıldı. - MERSİN
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