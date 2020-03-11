Belediye personeline uyuşturucu semineri - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Belediye personeline uyuşturucu semineri - Son Dakika

Belediye personeline uyuşturucu semineri

6 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi personeli, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgilendirildi.

Belediye personeline uyuşturucu semineri, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi personeli, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgilendirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Narkorehber Projesi' kapsamında, Akdeniz Belediyesi personellerine madde bağımlılığı ile mücadele ve arzın önlenmesi konularında seminer verilirken, bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı hazırlanan el broşürleri dağıtıldı. - MERSİN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:08 Kaynak: İHA
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