Belediye personeline yangın tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye personeline yangın tatbikatı - Son Dakika

Belediye personeline yangın tatbikatı

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi personeline yönelik yangın söndürme, kurtarma, tahliye ve ilk yardım konularında eğitim ve tatbikat çalışması yapıldı.

Belediye personeline yangın tatbikatı, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi personeline yönelik yangın söndürme, kurtarma, tahliye ve ilk yardım konularında eğitim ve tatbikat çalışması yapıldı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Mustafakemalpaşa Grup Amirliği tarafından Mustafakemalpaşa Belediye personeline yönelik yapılan eğitimde, yangınla ilgili hayat kurtarıcı bilgiler verildi.


Mustafakemalpaşa Grup Amirliği itfaiye ekibinden Selman Turgut, 'yangın nedir, yangın çıkış nedenleri, yangında alınacak önlemler, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, doğru yangın ihbarı verme ve yangınlara müdahale' konularında belediye çalışanlarını bilgilendirdi.


Belediyede çıkabilecek yangınlara karşı; müdahale, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekilen eğitimde, personele yangın söndürme cihazları tanıtılarak, kullanımı hakkında bilgiler verildi. Daha sonra, teorik olarak verilen bilgiler yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşındı.


Belediye hizmet binasında yangın alarmı verilmesinin ardından binayı hızlıca boşaltan personeller, toplanma alanında bir araya geldi. Burada personellere yangın tüpleriyle ilgili detaylı bilgi veren Turgut, her araçta ve her binada, en az bir tane aktif halde olan ve süresi geçmemiş bir yangın söndürme tüpünün bulunması gerektiğini söyledi.


Bilgilendirmenin ardından personele uygulamalı yangın tatbikatı yaptırıldı. Vatandaşların da meraklı gözlerle izlediği tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:43 Kaynak: İHA
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