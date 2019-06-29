Son Dakika Haberleri: Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi
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Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi

1 saat önce

İnegöl Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri çerçevesinde personeline yüksekte çalışma eğitimi verdi.

Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi, System.String[]
İnegöl Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri çerçevesinde personeline yüksekte çalışma eğitimi verdi.

İlk Yardım Eğitim Merkezi iş birliği ile verilen eğitimler, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi kurs sınıflarında gerçekleştirildi. Belediye personellerinin yüksekte çalışma ekipmanlarının güvenli olarak kullanma becerisi kazanması maksadıyla eğitimler hem teorik, hem de uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Belediye personeline yüksekte çalışmanın tarifi, çalışma ortamları, yükseklik şuuru, yüksekte çalışmada kullanılan şahsi koruyucu donanımlar (baret, çelik burunlu ayakkabı, iş elbisesi, koruyucu gözlük), yüksekte çalışma ekipmanları (merdiven, iskele, vinç, platform), yüksekte çalışma da kullanılan emniyet ekipmanları (emniyet kemerleri, güvenlik ağları, armut ve D karabinalar, şok emiciler), yükseğe güvenle ulaşma yöntemleri, korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma şartları, kaldırma ekipmanları anlatıldı.

Eğitimlerinin ardından imtihan yapılarak başarılı olanlara sertifika verilecek. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:21 Kaynak: İHA
İnegöl Belediyesi, Güncel
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