Belediye personelini rehin alan muhtar, adli kontrolle serbest - Son Dakika

Belediye personelini rehin alan muhtar, adli kontrolle serbest

ADANA'nın Karataş ilçesinde, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alarak, hizmet istediğini söyleyen, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, adli...

Belediye personelini rehin alan muhtar, adli kontrolle serbest, System.String[]

ADANA'nın Karataş ilçesinde, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alarak, hizmet istediğini söyleyen, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Işık'ın, ifadesinde, "Videoyu ilgi çekmek için şaka amaçlı çekmiştik. Olayın bu noktalara geleceğini tahmin edemedim" dediği öğrenildi.

Karataş ilçesinde Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alıp, hizmet istedi. Görüntüler, dün sosyal medyada paylaşılınca kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntülerde, Muhtar Işık'ın, greyder operatörü olduğu iddia edilen kişiye tabanca dayadığı görüldü.

'ŞAKA AMAÇLI ÇEKTİK'Gülüşmelerin de yer aldığı görüntülerde Muhtar Mehmet Akif Işık, "Zeydan Başkan göreve geldiğinde, 25 yıllık yolumuzu yapacak, diye sevinmiştik. Şimdi yapmıyor. Milletin hakkını veriyor, diye sevinmiştik. 5 eve yol gidiyor. Başkanımı, Zeydan babayı istiyorum" dedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. DHA muhabirinin ulaştığı Muhtar Işık, videoyu şaka amaçlı çektiklerini, tabancanın ise kurusıkı olduğunu savundu.Muhtar Mehmet Akif Işık, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Işık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Işık'ın, ifadesinde, "Videoyu ilgi çekmek için şaka amaçlı çekmiştik. Olayın bu noktalara geleceğini tahmin edemedim" dediği öğrenildi.

Karataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 15:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediye personelini rehin alan muhtar, adli kontrolle serbest - Son Dakika

YORUMLAR (1)
  • 01: Ula hani kablo hani saat hani pano diyen amcayi animsaaatti mıhtar ağa hıçte şaka gibi durmuyor elindeki gerçek tabanca Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

İran, "İdam etmeyin" diyen Trump'a karşılık ünlü güreşçi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi Pakistan'da mermer madeninde göçük meydana geldi: 11 ölü, 5 yaralı RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı Devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti Devrilen saman yüklü kamyon alev alev yandı! Kazada sürücü hayatını kaybetti Bir kişi, kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü olarak bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin sert çıkış: Bedelini ağır öderler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na katılan Türk savaş gemileri, Kıbrıs Türk halkını selamladı Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
19:28
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü         
18:57
Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı         
18:33
Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu         
18:31
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır         
17:28
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi         
17:09
Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı         
15:59
Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama         
15:38
Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek         
15:30
"Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz         
15:03
İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti         
14:57
Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı         
14:45
Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın         
14:32
Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi         
13:31
Demirtaş'ın Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik" sözlerine Akşener'den yanıt         
12:17
Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı         
11:58
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı         
11:20
Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı         
11:18
Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı         
11:08
Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı         
11:06
Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti         
11:01
Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi         
10:47
Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu         
10:41
Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar         
10:33
15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı 15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi         
09:36
Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
09:25
Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor         
09:19
Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi         
08:17
Etiler şubesinden bir günde 442 bin TL kazanan Nusret Gökçe, Lübnan'a bağış yaptı Etiler şubesinden bir günde 442 bin TL kazanan Nusret Gökçe, Lübnan'a bağış yaptı         
08:13
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2020 21:59:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye personelini rehin alan muhtar, adli kontrolle serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei