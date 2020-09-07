Belediye personelini rehin alan muhtar, adli kontrolle serbest - Son Dakika

Karataş ilçesinde Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alıp, hizmet istedi. Görüntüler, dün sosyal medyada paylaşılınca kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntülerde, Muhtar Işık'ın, greyder operatörü olduğu iddia edilen kişiye tabanca dayadığı görüldü.

ADANA'nın Karataş ilçesinde, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alarak, hizmet istediğini söyleyen, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Işık'ın, ifadesinde, "Videoyu ilgi çekmek için şaka amaçlı çekmiştik. Olayın bu noktalara geleceğini tahmin edemedim" dediği öğrenildi.

Ula hani kablo hani saat hani pano diyen amcayi animsaaatti mıhtar ağa hıçte şaka gibi durmuyor elindeki gerçek tabanca

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