Belediye personelinin eziyet ettiği köpeği vali sahiplendi

MUŞ'un Bulanık ilçesinde, belediye personeli tarafından eziyet edilen köpeği, Vali İlker Gündüzöz sahiplendi. 'Şeker' adı verilen köpek, Gündüzöz'ün evinin bahçesinde bakılıyor. Aşıları yapılan Şeker, 6 kilo alıp, 15 kilograma ualştı.

Bulanık Belediyesi personelinin geçen ekim ayında, bir sokak köpeğine eziyet ederken çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekince Muş Valiliği harekete geçti. Valilik tarafından, personel hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bulanık Belediyesi de 1'i veteriner, 2'si temizlik görevlisi olmak üzere 3 personeli açığa aldı. Kısa sürede bulunarak bakıma alınan ve uyuz hastalığına yakalandığı belirlenen köpeğin vücudunda yaralar oluştuğu görüldü. Çok zayıfladığı da belirlenen köpek, Bulanık Belediyesi'nde bakıma alındı. Kısa süre sonra ise köpeği, Muş Valisi İlker Gündüzöz sahiplendi. Valilik konağı bahçesinde yer yapılan ve 'Şeker' ismi verilen köpeğin aşıları yapılmaya başlandı. Antibiyotik ve destekleyici tedaviler uygulanan Şeker'in iyileşme süreci hızlandı. Yaklaşık 15 gündür Vali Gündüzöz'ün evinde bakılan köpek, hızla kilo aldı. 9 kilo olarak eve gelen Şeker şu anda 15 kiloya yükseldi. Şeker'in iyileşme süreci Muş Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.