Belediye personelleri arasında silahlı kavga: 2 ölü - Son Dakika
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Belediye personelleri arasında silahlı kavga: 2 ölü

18.07.2023 22:05

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir belediye personeli, çay içmeye çağırdığı iş arkadaşıyla silahlı kavga etti. Arbedede aynı silahtan çıkan kurşunlarla yaralanan ikili hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde güvenlik görevlisi ile çay içmeye çağırdığı iş arkadaşı arasında silahlı kavga çıktı. Arbedede aynı silahtan çıkan kurşunlarla yaralanan ikili hastanede hayatını kaybetti.

ÇAY İÇMEYE GÜVENLİK KULÜBESİNE ÇAĞIRDI

Olay, Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyenin güvenlik görevlisi Kasım Kalın, iş çıkışı Tamer Yatan'ı çay içmeye, güvenlik kulübesine çağırdı.

Belediye personelleri arasında silahlı kavga: 2 ölü

TARTIŞMA ÇIKTI, SİLAH KULLANILDI

Güvenlik kulübesinde yaklaşık bir saat oturan ikili arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle tek silahın kullanıldığı arbedede çıkan kurşunlarla ikili yaralandı. Durumu gören belediye çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Belediye personelleri arasında silahlı kavga: 2 ölü

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan, Tamer Yatan ve Kasım Kalın'ı ambulansa alarak, Körfez Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tamer Yatan ve Kasım Kalın hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgi inceleme başlattı.

Belediye personelleri arasında silahlı kavga: 2 ölü
Kasım Kalın
Belediye personelleri arasında silahlı kavga: 2 ölü
Tamer Yatan
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Belediye personelleri arasında silahlı kavga: 2 ölü - Son Dakika
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