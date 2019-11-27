Son Dakika Haberleri: Belediye personellerine "Nefes ve Modern Stres Yönetimi" eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Belediye personellerine 'Nefes ve Modern Stres Yönetimi' eğitimi verildi - Son Dakika

Belediye personellerine "Nefes ve Modern Stres Yönetimi" eğitimi verildi

6 saat önce

Bolu Belediyesi'nde çalışan personellere çağın en büyük problemlerinden biri olan stres ile başa çıkmaları için "Nefes ve Modern Stres Yönetimi" eğitimi verildi.

Belediye personellerine

Bolu Belediyesi'nde çalışan personellere çağın en büyük problemlerinden biri olan stres ile başa çıkmaları için "Nefes ve Modern Stres Yönetimi" eğitimi verildi.


Seminer, Bolu Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Karaçayır Nikah Salonu'nda düzenlendi. Seminere Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Rasim Özdemir, İsa Özcan ve yaklaşık 750 belediye personeli katıldı.


Eğitim öncesi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir konuşma yaparak, stresin insan yaşamına etkilerine değindi. Özcan, "Günümüzün en büyük sıkıntısı stres. Yani çağın hastalığı gibi oldu artık. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlarda bu daha fazla. Ama Bolu özelinde baktığımızda halkla direkt teması olan kurumların çalışanlarının daha stresli olduklarını söylemek mümkün. O anlamda bugünkü eğitimin verimli olacağına inanıyorum. Umarım sizler de bu eğitimden faydalanırsınız. " ifadelerini kullandı.


Başkan Tanju Özcan'ın konuşmasının ardından Nefes ve Modern Stres Yönetimi Uzmanı Saliha Ertan, seminere katılan belediye personellerine iş ve aile hayatının büyük problemlerinden biri olan ve günümüzde çağın hastalığı diye adlandırılan stres ile başa çıkmaları için "Nefes ve Modern Stres Yönetimi" eğitimi verdi. Slaytlarla destekli eğitim yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Verimli geçen eğitimin ardından Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, Nefes ve Modern Stres Yönetimi Uzmanı Saliha Ertan'a çiçek ve teşekkür belgesi takdim etti. - BOLU

Tanju Özcan, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:45 Kaynak: İHA
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