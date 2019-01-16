Son Dakika Haberleri: Belediye Personellerine Seminer

Belediye Personellerine Seminer

51 dakika önce

Elazığ Belediyesi personellerine yönelik seminerlerine devam ediyor.

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Elazığ Belediyesi Hazar Toplantı Salonu´nda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sami Güngör katıldı. Dünyada her iki dakikada bir kadının rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Güngör, rahim ağzı kanserinin jinekolojik kanserler içinde ikinci sıklıkta görüldüğünü söyledi.

Rahim ağzı kanserinin 35 – 40 yaşından sonra kadınlarda görülme riskinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Güngör, rahim ağzı kanserinin evrelerinden bahsederek, kanserden korunma yollarını sıraladı. Kadınlara, sık sık kontrole gitmeleri konusunda uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sami Güngör, erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:42 Kaynak: Bültenler

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