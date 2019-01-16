Belediye Personellerine Seminer
51 dakika önce
Elazığ Belediyesi personellerine yönelik seminerlerine devam ediyor.
Elazığ Belediyesi Hazar Toplantı Salonu´nda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sami Güngör katıldı. Dünyada her iki dakikada bir kadının rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Güngör, rahim ağzı kanserinin jinekolojik kanserler içinde ikinci sıklıkta görüldüğünü söyledi.
Rahim ağzı kanserinin 35 – 40 yaşından sonra kadınlarda görülme riskinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Güngör, rahim ağzı kanserinin evrelerinden bahsederek, kanserden korunma yollarını sıraladı. Kadınlara, sık sık kontrole gitmeleri konusunda uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sami Güngör, erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:42 Kaynak: Bültenler
Özel Halk Otobüsündeki Taciz Kavgasında Kan Aktı: 1 Yaralı
Nüfus Müdürlüklerinde Yoğunluk
Rize İcra Görevlilerini Gören Otel İşletmecisi Kadın, Kriz Geçirdi
Kadın Kuaförü Görünümlü Kürtaj Merkezine Baskın! İçeriden Çıkanlar Kan Dondurdu