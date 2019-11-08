Belediye personellerine seminer

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Baş Kontrolörü Mustafa Oksal tarafından Fatsa Belediyesi ve çevre ilçe belediye personellerine genel mevzuat ve belediye mevzuatı hakkında hizmet içi eğitim semineri verildi.



Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine Fatsa Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Yurttaş, Ruhi Özbay, FATBEL Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Aydınlık ve belediye personelleri katıldı. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Baş Kontrolörü Mustafa Oksal'ın anlatımıyla dört oturum şeklinde gerçekleşen hizmet içi eğitim seminerinin 1. oturumunda; belediye başkanları görev yetki sorumlulukları ve hakları, 5393 ve 5216 sayılı Belediye Kanunu, meclisler il genel belediye) görev yetki sorumlulukları ve hakları, encümen oluşumu (il belediye) görev yetki sorumlulukları ve hakları, ikinci oturumda; iç kontrol, iç denetim farkı ve iç kontrol çalışmaları, üçüncü oturumda ve dördüncü oturumda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu zararlarının tahsili ve silinmesi, belediye başkanlarının faaliyet raporu anlatıldı. Hizmet içi eğitim semineri soru ve cevapların ardından sona erdi.



Eğitim sonunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Baş Kontrolörü Mustafa Oksal'a Fatsa Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Yurttaş, faydalı bilgilerinden dolayı teşekkür ederek günün anısına çiçek takdiminde bulundu.



Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Yurttaş, belediye çalışanlarının verimini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim seminerlerinin periyodik olarak devam edeceğini söyledi. - ORDU