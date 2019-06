Belediye Sağlık Merkezi'nden odyometri hizmeti

Kepez Belediyesi'nin özel hastane konforunda hizmet veren Belediye Sağlık Merkezi, bünyesine kattığı Odyometri cihazı ile işitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesi hizmeti verecek.

Kepez Belediyesi'nin hizmet binası yanında bulunan Belediye Sağlık Merkezi, ilçe sakinlerine Odyometri (İşitme Testi) hizmeti vermeye hazırlanıyor. Belediye Sağlık Merkezi, Ramazan bayramı sonrası bünyesine kattığı Odyometri cihazı ile Kepezlilere işitme testi hizmeti sunacak. İşitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesini sağlayan işitme testi olan odyometri işleminden Belediye Sağlık Merkezi'ne gelen her vatandaş yararlanabilecek.



Sağlık Merkezine tam not



Testler sonucunda işitme engeli olduğu tespit edilen hastalar, hastaneye yönlendirilecek. Raporlu hastaların işitme cihazları da Kepez Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilecek. Tam donanımlı sağlık laboratuvarı, talasemi testi merkezi, evde sağlık birimi, diyetisyen, psikolog, göz, ağız ve diş sağlığı, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Fizik Tedavi Ünitesi, Genel Cerrahi polikliniğinin yer aldığı Belediye Sağlık Merkezi, sağlık alanında verdiği konforlu hizmetlerle Kepezlilerden hizmet alanında tam not alıyor. Vatandaşlar, Odyometri hizmeti ile ilgili 338 11 22 nolu telefondan gerekli bilgilere ulaşabilirler. - ANTALYA

