Belediye Sahaya İndi

Geçtiğimiz Çarşamba günü mazbatasını alarak göreve başlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ın talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü, Park-Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü gibi icracı birimlere bağlı ekipler, mücavir alan sınırları içinde tüm sorunlarla ilgili çalışmalarına başladı.

Budama ekibinden çim ekimine, sanat ekibinden peyzaj ekibine, elektrikten sulamaya, asfalt seriminden kaldırım bakım onarımına kadar tüm birimleriyle sahada olan Elazığ Belediyesi, daha temiz ve daha güzel bir Elazığ için çalışıyor. Ekipler, yaz hazırlıkları kapsamında şehrin dört bir yanına çiçekler dikip bakım çalışması yürütüyor. Aynı zamanda Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için sürekli denetim halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin genelinde yoğun bir çalışma dönemine girildiğini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları konuyla ilgili açıklamasında; "Hizmet Belediyeciliği ile Gönül Belediyeciliğini birlikte yapacağımızın sözünü vermiştik. Allah'a çok şükür vatandaşlarımız bize destek verdi ve bugün bu aziz şehrin belediye başkanı oldum. Seçim sürecinde verdiğimiz tüm sözleri yerine getirebilmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Ekiplerimiz şu an şehrin dört bir yanında sahada. Hem belediye işlerini yapıyorlar hem de vatandaşlarımızdan gelen sorun ve talepleri çözüyorlar. İnşallah görev süremiz içerisinde belediye olarak hep sahada olacağız, hep vatandaşımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımızdan da isteğim sorun tespit ettikleri yerlerde belediyemizin ilgili birimlerine sorunları iletmeleri. Şehrimizi daha güzel, yaşanabilir ve konforlu hale dönüştürmeye yönelik plan ve projelerimizi inşallah kısa, orta ve uzun vadede hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızdan bize güvenmelerini ve bizlere yardımcı olmalarını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.