Son Dakika Haberleri: Belediye sahte hesaplara karşı uyardı
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Belediye sahte hesaplara karşı uyardı

10 dakika önce

Bingöl Belediyesi, adına sosyal medyada açılan sahte hesaplara karşı vatandaşları uyardı.

Belediye sahte hesaplara karşı uyardı, System.String[]
Bingöl Belediyesi, adına sosyal medyada açılan sahte hesaplara karşı vatandaşları uyardı.

Bingöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturmak, belediye ve mevcut yönetimi zan altında bırakmak amacıyla art niyetli çevrelerce açılan sahte hesaplara ilişkin hukuki süreç başlatılımıştur. Vatandaşlarımızın belirtilen resmi hesaplarımız dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir" denildi. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:46 Kaynak: İHA
Bingöl Belediyesi, Güncel
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