Belediye şehitliği çiçeklerle donattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye şehitliği çiçeklerle donattı - Son Dakika

Belediye şehitliği çiçeklerle donattı

6 saat önce

Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehitlikte çiçek diktiler.

Belediye şehitliği çiçeklerle donattı, System.String[]

Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehitlikte çiçek diktiler.


Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce temizlik ve bakım çalışması yapıldı. Şehitlerin mezarları tek tek düzenlenirken, mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. Vatan savunmasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin kabirlerinin bakımlarını özveriyle ve titizlikle yapıldığını belirten Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Ekiplerimiz tarafından şehitlerimizin mezarlarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından şehitlerimizin kabirlerinin üzerine çiçekler dikildi. Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şehadet şerbetini içen şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. - ÇORUM

Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:23 Kaynak: İHA
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