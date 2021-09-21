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Belediye servis araçlarına denetleme - Son Dakika

Belediye servis araçlarına denetleme

21.09.2021 11:39
Belediye servis araçlarına denetleme, System.String[]

Belediye Ulaştırma Zabıta ve trafik ekipleri ve belediyemiz Makine Mühendisleri tarafından okul servis aracı denetlenmeye başlandı.

KONTROLLER DEVAM EDİYOR

2020-2021 Eğitim öğretim yılının başlamasının ardından okul servis araçlarına yönelik trafik ve zabıta ekipleri, belediyemiz makine mühendisleri öğrenci servis taşımacılığı yapan araçların denetimini gerçekleştirmeye başladı. Okul güzergahı, psikoteknik, src, bakım onarım formu, belgelerinin bakılarak, dur levhası, emniyet kemeri, araç yangın tüpü, ilk yardım çantası, maske, dezenfektan ve okul taşıtı yazısı kontrolleri başladı. Kontrolleri yıl içerisinde devam edeceği açıklandı.

BİLGİLENDİRME YAPILDI

Uygulamada trafik güvenliğinde toplumsal duyarlılığın artırılması, başta öğrenciler olmak üzere, her gün trafiğin içerisinde yer alan anne-baba ile aile bireylerinin, trafik güvenliğine yönelik farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Aynı zamanda trafik zabıta ekiplerimiz Okul servis araçlarının denetimlerinde, servis aracı şoförü, rehber personel, maske dezenfektan ve öğrencilere yönelik okul servis araçlarında dikkat etmeleri gereken hususlar ve uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirme yaptı.

Tragger, Yangın, Zabıta, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Belediye servis araçlarına denetleme - Son Dakika


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