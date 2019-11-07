Son Dakika Haberleri: Belediye sinema salonunda tadilat çalışması
Son Dakika Güncel Belediye sinema salonunda tadilat çalışması

Belediye sinema salonunda tadilat çalışması

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde mevcut belediye sineması tadilattan geçirilerek yakın zamanda hizmete yeniden açılacak.

Belediye sinema salonunda tadilat çalışması, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde mevcut belediye sineması tadilattan geçirilerek yakın zamanda hizmete yeniden açılacak.


Kozan Belediye Sinema salonun yakın zamanda hizmete sunulacağını belirten Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Bir çok vatandaşımız sinemaya ya Kadirliye ya da Adana'ya gidiyor. Biz seçim döneminde konunun takipçisi olacağımızı belirtmiştik. Son vizyon filmlerinin anında Kozan'da da izlenebilmesi için çalışmalarımızı yaptık. Sinema salonunun ihtiyaçları neler ise tespitini yaptık. Hepsi alınarak kısa süre içerisinde Kozanlıların hizmetine sunacağız" dedi.


Kozan Belediye Sinema Salonu tadilat işlemi tamamlandığında, sinema, tiyatro ve konferans salonu olarak hizmet vermeye devam edecek. - ADANA

Kazım Özgan, Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:11 Kaynak: İHA
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