Son Dakika Haberleri: Belediye, Soğuk Havada Can Dostları Unutmadı

Belediye, Soğuk Havada Can Dostları Unutmadı

48 dakika önce

Sarıgöl'de belediye ekipleri, kış şartları nedeniyle yeterli beslenemeyen sokak hayvanlarının ulaşabileceği şekilde su ve yiyecek sağlıyor.

Belediye, Soğuk Havada Can Dostları Unutmadı, System.String[]
Sarıgöl'de belediye ekipleri, kış şartları nedeniyle yeterli beslenemeyen sokak hayvanlarının ulaşabileceği şekilde su ve yiyecek sağlıyor.

Sarıgöl Belediyesi zabıta ekipleri, kedi ve köpeklerin beslenmesi için ilçenin belirle bölgelerine koydukları kaplara yiyecek ve içecek bıraktı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, yaptığı açıklamada belediye ekiplerinin belirledikleri noktaları düzenli olarak kontrol ederek, yiyecek tükendiğinde yenisini bıraktığını söyledi.

Kar yağışı ve sonrasındaki soğuk havanın sokak hayvanlarını da kötü etkilediğini dile getiren Selçuk, "Kış aylarında sokaklarda yaşamlarını devam ettiren kedi ve köpeklerin ihtiyaç olan su ve yiyecekleri temin ederek belirli alanlardaki suluk ve yiyecek yerlerine su ve yiyecek bırakarak can dostlarının su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaktayız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:51 Kaynak: AA

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