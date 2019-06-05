Belediye sokak hayvanlarını bayramda da unutmadı
1 saat önce
Karabük Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla mahallere daha önceden yerleştirilen sokak hayvanları beslenme ve su odaklarını doldurarak hayvanları unutmadı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:16 Kaynak: İHA
Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı
dolayısıyla mahallere daha önceden yerleştirilen sokak hayvanları beslenme ve su odaklarını doldurarak hayvanları unutmadı.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
hayvan haklarına her zaman saygılı olduklarını belirterek, "Sevimli dostlarımızın her türlü yardım ve ihtiyaçlarını giderme konusunda ne hizmet gerekiyorsa yapıyoruz. Onları koruyup kollamak her şeyden önce insanlık görevidir. Bizde bu bayram yine onlar için ekiplerimizle görevdeyiz" dedi. - KARABÜK
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