Belediye sordu, Efeler halkı cevapladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye sordu, Efeler halkı cevapladı - Son Dakika

Belediye sordu, Efeler halkı cevapladı

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, belediye ekipleri, çarşıda alışveriş yapan vatandaşlara Efeler Belediyesi'nin yeni uygulaması 'sıfır işgaliye'den memnun olup olmadıklarını sordu.

Belediye sordu, Efeler halkı cevapladı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, belediye ekipleri, çarşıda alışveriş yapan vatandaşlara Efeler Belediyesi'nin yeni uygulaması 'sıfır işgaliye'den memnun olup olmadıklarını sordu.


Efeler Belediyesi 2020 yılı Ocak ayı itibari ile Ramazan Paşa Mahallesi Yağcılar içi mevkiinde vatandaşların isteği üzerine sıfır İşgaliye uygulaması başlatmıştı. Farklı mecralarda eleştirilen sıfır işgaliye konusunu, Efeler Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler ekipleri konuya açıklık getirmek adına Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a sordu.


Sıfır işgaliye uygulamasını yürürlüğe neden koyma kararı aldıklarını kısaca özetleyen Mehmet Fatih Atay, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerini sıfır işgaliye konusunu Efeler'de yaşayan vatandaşlardan dinlemeleri gerektiği söyledi.


Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Yağcılar içi çarşının en kalabalık olduğu günlerden biri olan Salı günü, çarşıda alışveriş yapan vatandaşlara Efeler Belediyesi'nin yeni uygulamasından memnun olup olmadıklarını sordu. Çarşıda alışveriş yapan vatandaşların büyük çoğunluğu Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla yürürlüğe giren sıfır işgaliye uygulamasından memnun olduklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN

Halkla İlişkiler, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:13 Kaynak: İHA
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