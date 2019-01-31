Belediye Spor Tesisleri'nde Faaliyetler Sürüyor

Keşan Belediyesi sportif kursları; voleybol, basketbol, jimnastik, pilates haftanın belli günlerinde Keşan Belediyesi Spor Koordinatörü Mürüvvet Buruk eşliğinde yoğun katılımla devam ediyor.

Keşan Belediyesi Spor Tesisleri oynanan amatör futbol müsabakalarına ev sahipliği yaparken Keşan Belediyesi Kapalı Spor Salonu'ndahafta sonu başlayacak olan kulüp voleybol maçlarının hazırlıklarını tamamladı.

Yapılan bu çalışmalardan dolayı kulüpler, spor severler, kurs öğrencileri ve aileleri

Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan'a teşekkür etti.