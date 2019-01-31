Son Dakika Haberleri: Belediye Spor Tesisleri'nde Faaliyetler Sürüyor

Belediye Spor Tesisleri'nde Faaliyetler Sürüyor

1 saat önce

Keşan Belediyesi spor tesisleri sportif faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yapımı devam eden Bocce spor alanı, okul sporları yarışmalarında hizmete açılacak.

Belediye Spor Tesisleri'nde Faaliyetler Sürüyor, System.String[]

Keşan Belediyesi sportif kursları; voleybol, basketbol, jimnastik, pilates haftanın belli günlerinde Keşan Belediyesi Spor Koordinatörü Mürüvvet Buruk eşliğinde yoğun katılımla devam ediyor.

Keşan Belediyesi Spor Tesisleri oynanan amatör futbol müsabakalarına ev sahipliği yaparken Keşan Belediyesi Kapalı Spor Salonu'ndahafta sonu başlayacak olan kulüp voleybol maçlarının hazırlıklarını tamamladı.

Yapılan bu çalışmalardan dolayı kulüpler, spor severler, kurs öğrencileri ve aileleri

Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:16 Kaynak: Bültenler

basketbol, voleybol, Keşan, Güncel
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