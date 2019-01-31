Belediye Spor Tesisleri'nde Faaliyetler Sürüyor
1 saat önce
Keşan Belediyesi spor tesisleri sportif faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yapımı devam eden Bocce spor alanı, okul sporları yarışmalarında hizmete açılacak.
Keşan Belediyesi sportif kursları; voleybol, basketbol, jimnastik, pilates haftanın belli günlerinde Keşan Belediyesi Spor Koordinatörü Mürüvvet Buruk eşliğinde yoğun katılımla devam ediyor.
Keşan Belediyesi Spor Tesisleri oynanan amatör futbol müsabakalarına ev sahipliği yaparken Keşan Belediyesi Kapalı Spor Salonu'ndahafta sonu başlayacak olan kulüp voleybol maçlarının hazırlıklarını tamamladı.
Yapılan bu çalışmalardan dolayı kulüpler, spor severler, kurs öğrencileri ve aileleri
Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan'a teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:16 Kaynak: Bültenler
Son Dakika! 17 Aralık Kumpas Davasında, 25 Sanık İçin İstenen Cezalar Belli Oldu
CHP'nin İstanbul Adayı Ekram İmamoğlu, Pazarda Tezgahın Üzerine Çıkıp Lahana Sattı
Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti
31 Mart Seçimleri İçin Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı: Ankara'da Karşılığı Yok