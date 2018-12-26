Belediye Su Abonelerini Dona Karşı Uyardı
33 dakika önce
Kütahya'nın Aslanapa Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde etkili olan aşırı soğuk nedeniyle yaşanacak don olaylarına karşı su abonelerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kütahya
'nın Aslanapa
Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde etkili olan aşırı soğuk nedeniyle yaşanacak don olaylarına karşı su abonelerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yetkililer vatandaşların özellikle su saatlerini dona karşı koruması gerektiğini söyleyerek, su sayacı dışarıda olan abonelerin gerekli önlemleri almaları gerektiği konusunda uyarı yaptı.
Su sayacının donmaya bağlı olarak patlaması durumunda abonelerden durumu derhal belediyeye bildirmelerinin istendiği açıklamada, "Açıkta bulunan yerleşim alanlarındaki su sayaçları, içinde ağaç talaşlarının da bulunabileceği bir sandık içine alınmalı. Sandık içine alınamayan su sayaçları, kumaş bez ile sarılmalı. Sayaçların üzerine kesinlikle sıcak su dökülmemeli, ateşle ısıtılmamalıdır"denildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:38 Kaynak: İHA
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