Son Dakika Haberleri: Belediye Sürücülerine ve Operatörlerine Trafik Eğitimi Verildi

Belediye Sürücülerine ve Operatörlerine Trafik Eğitimi Verildi

40 dakika önce

Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi işbirliği halinde, belediyenin tüm hizmet birimlerinde görev yapan araç sürücüleri ve iş makinaları operatörlerine trafik eğitimi verildi.

Belediye Sürücülerine ve Operatörlerine Trafik Eğitimi Verildi, System.String[]
Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi işbirliği halinde, belediyenin tüm hizmet birimlerinde görev yapan araç sürücüleri ve iş makinaları operatörlerine trafik eğitimi verildi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerçekleştirilen Trafik Eğitimi, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Baş Polisi Mehmet Yıldırım ve Polis Memuru Arif Yolalan tarafından verildi.

Nevşehir Belediyesi'nin tüm hizmet birimlerinde çalışan araç sürücüleri ve iş makinesi operatörlerinin katıldığı Trafik Eğitiminde kazalar, yol güvenliği, yol işaretlemeleri ve belediye çalışanlarının dikkat etmesi gereken kurallar konusunda bilgiler aktarıldı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Kapadokya, Nevşehir, Güncel
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