Belediye Sürücülerine ve Operatörlerine Trafik Eğitimi Verildi
40 dakika önce
Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi işbirliği halinde, belediyenin tüm hizmet birimlerinde görev yapan araç sürücüleri ve iş makinaları operatörlerine trafik eğitimi verildi.
Nevşehir
Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi işbirliği halinde, belediyenin tüm hizmet birimlerinde görev yapan araç sürücüleri ve iş makinaları operatörlerine trafik eğitimi verildi. Kapadokya
Kültür ve Sanat Merkezi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerçekleştirilen Trafik Eğitimi, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü
Baş Polisi Mehmet Yıldırım
ve Polis Memuru Arif Yolalan
tarafından verildi.
Nevşehir Belediyesi'nin tüm hizmet birimlerinde çalışan araç sürücüleri ve iş makinesi operatörlerinin katıldığı Trafik Eğitiminde kazalar, yol güvenliği, yol işaretlemeleri ve belediye çalışanlarının dikkat etmesi gereken kurallar konusunda bilgiler aktarıldı. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:22 Kaynak: İHA
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