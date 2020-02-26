Belediye tarihinin en büyük projesinin ilk etabında sona doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye tarihinin en büyük projesinin ilk etabında sona doğru - Son Dakika

Belediye tarihinin en büyük projesinin ilk etabında sona doğru

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde birinci etap birinci kısım inşaatları kapsamında hazırlanan örnek daireyi inceleyerek, birinci kısımın sonbaharda tamamlanacağını açıkladı.

Belediye tarihinin en büyük projesinin ilk etabında sona doğru, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde birinci etap birinci kısım inşaatları kapsamında hazırlanan örnek daireyi inceleyerek, birinci kısımın sonbaharda tamamlanacağını açıkladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi birinci etap birinci kısımda yer alan örnek daireyi gezdi. İnşaatların sorunsuz bir şekilde hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 622 daire ve 55 dükkandan oluşan birinci kısım inşaatların sonbaharda tamamlanacağını belirtti.


Birinci etap birinci kısımda yer alan 40 bin metrekarelik iki katlı ve 934 araçlık otoparkın da sonbaharda tamamlanacağını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, örnek daire ve inşaatın diğer bölümleriyle ilgili bilgi aldı. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde birinci etap ikinci kısım inşaatların ihalesini yaptıklarını da hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, diğer etaplar için de çalışmaların hızla devam ettiğini açıkladı. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:08 Kaynak: İHA
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