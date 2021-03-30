Belediye tasarrufa geçiyor - Son Dakika

Bodrum Belediyesi, araç kiralama yöntemiyle tasarruf sağlıyor.

Tasarruf tedbirleri kapsamda yeni araç alımını durduran Bodrum Belediyesi, buradan kalan gelir ile hizmet ve yatırımlara daha çok bütçe ayırıyor. Belediye Başkanı Ahmet Aras öncülüğünde yürütülen tasarruf tedbirleri kapsamında ayrıca, yaklaşık 40 araç ile trafikten çekilen eski araçların satışı için gerekli çalışmalara başlandı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan proje çalışmalarının ardından, eski araçlardan kaynaklı aşırı akaryakıt tüketimi, tamir, bakım, onarım, yedek parça alımı, tedariki ve muhafaza edilmesi ile ilgili maliyetlerinin ortadan kalkması için düğmeye basıldı.

Bodrum Belediyesi'nde, zamana ve hizmetlere göre değişen ihtiyaç ve talepler, MTV, sigorta ve araç muayene ücretleri, satın alma süreçleri gibi maliyetlerin tamamen yüklenici firma tarafından karşılanmasıyla hem maddi hem de iş yükü anlamında tasarruf sağlanması amacıyla hizmet için kullanılan araçlarda kiralama yöntemine gidildi.

Araç kiralama ile birlikte arızalanan aracın tamir süresi beklenmeden yüklenici tarafından çok kısa sürelerde aynı özellikte veya daha üst özellikte eşdeğer ücretle araç temin edilirken, artan veya azalan ihtiyaçlara göre de anında harekete geçilebiliyor.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, kiralama yöntemiyle Bodrum'a yakışan ve turizm bölgelerinde olması gereken araç filosuyla tasarrufa gidildiğini, 2021 yılı bitmeden de elektrikli, hibrit ve daha düşük kabondioksit salınımına sahip araçlara geçiş ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. - MUĞLA