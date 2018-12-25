Belediye Temizlik Aracı Devrildi: 1 Yaralı
54 dakika önce
Adana'nın Kozan ilçesinde belediyeye ait temizlik aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Adana
'nın Kozan
ilçesinde belediyeye ait temizlik aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Baglar Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih
K.'nın kullandığı 01 RE 206 plakalı çöp temizlik traktörü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan Fatih K. olay yerine çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatih K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:50 Kaynak: İHA
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