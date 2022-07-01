Edinilen bilgiye göre kaza, Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman U.'nun kullandığı cip, yol kenarında görevini yapan Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi Rıza Ekici'ye (50) çarptı. Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ekici'yi ambulansla hastaneye sevk etti. Ekici, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Belediye temizlik işçisi kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

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