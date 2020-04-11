Belediye temizlik işleri personelinden anlamlı bağış - Son Dakika

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Belediye temizlik işleri personelinden anlamlı bağış
6 saat önce
Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 50 bin TL bağışta bulundu.
Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 50 bin TL bağışta bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan çığ gibi büyüyen "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına anlamlı bir bağış geldi. 1 aydır dezenfekte çalışmalarında bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli kampanyaya 50 bin TL bağışta bulunarak destek verdi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:01 Kaynak: İHA
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